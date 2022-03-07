Rusya dost olmayan ülkeler listesi! Listede hangi ülkeler var ? Türkiye var mı ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 12. günün de sonuna gelinmek üzere. Rusya'ya beklemedikleri bir direniş sergileyen Ukrayna'ya birçok ülkeden destek gelirken Türkiye de Ukrayna'nın yanında olduğunu açıklamıştı. Moskova'dan ise konuyla ilgili ilginç bir liste yayımlandı. Kendilerine dost olmayan ülkelerin listesini çıkaran Ruslar birçok ülkeye yer verdi. Yayımlanan listede Türkiye yer almadı.

DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına birçok ülkeden tepki yağan eleştirilerin odağındaki Rusya'dan ilginç bir liste geldi. Birçok ülkenin yer aldığı listede 'Rusya'ya dost olmayan' ülkelerin yer aldığı ifade edilirken hangi amaçla böyle bir paylaşım yapıldığı yönünde net bir bilgi paylaşılmadı. İşte Moskova tarafından yayımlanan listedeki ülkeler:

TÜRKİYE YER ALMADI

Yayımlanan listede ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkeler yer alırken bunların dışında Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı.

PUTİN ÖNCÜ OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde, Rusya'ya yönelik "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlama teşvik etmiş ve bu yönde bir kararname yayınlayarak yapılan liste için öncü olmuştu.