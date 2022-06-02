Rusya ekonomisi sallantıda! Ekonomisi küçülmeye devam ediyor Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldüğünü, yılın ilk dört ayında ise yüzde 1,7 büyüdüğünü açıkladı.

A+ A-