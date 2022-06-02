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Rusya ekonomisi sallantıda! Ekonomisi küçülmeye devam ediyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldüğünü, yılın ilk dört ayında ise yüzde 1,7 büyüdüğünü açıkladı.

Rusya ekonomisi sallantıda! Ekonomisi küçülmeye devam ediyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı "Ekonomide mevcut durum" adlı rapor yayımlandı. Yayımlanan raporda yer alan verilere göre, ülke ekonomisinin ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 büyüdüğü yer aldı.

Rusya ekonomisi sallantıda! Ekonomisi küçülmeye devam ediyor

ÜLKE EKONOMİSİ 1, 7 BÜYÜDÜ

Açıklanan verilere göre, Rus ekonomisinin şubatta yüzde 4,1, martta ise yüzde 1,3 büyüdüğü, nisanda ise ekonominin yüzde 3 küçüldüğü bilgileri yer aldı. Yayımlanan raporda, Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 büyüdüğü bilgilerine ulaşıldı.

Rusya ekonomisi sallantıda! Ekonomisi küçülmeye devam ediyor

Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik krizlere istinaden, batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10 ila 12 küçülmesi bekleniyor.

Rusya ekonomisi sallantıda! Ekonomisi küçülmeye devam ediyor

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