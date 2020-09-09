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  3. Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Anatoly Tikhonov hakkındaki suçlamalar belli oldu

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Anatoly Tikhonov hakkındaki suçlamalar belli oldu

Dün sabah saatlerinde ofisine baskın yapılarak gözaltına alınan Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov hakkındaki suçlamalar belli oldu. Anatoly Tikhonov, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bakanlık binasına yapılan operasyondan sonra gözaltına alındı.

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Anatoly Tikhonov hakkındaki suçlamalar belli oldu

Dün sabah saatlerinde ofisine baskın yapılarak gözaltına alınan Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov hakkındaki suçlamalar belli oldu.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov, 2014 ve 2019 yılları arasında bakanlığın bütçe komisyonunun da başında bulunduğu dönemde zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bakanlık binasına yapılan operasyondan sonra gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alınan Anatoly Tikhonov'un gece boyunca gözaltında tutulduğu ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edileceği açıklandı. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko yapılan operasyonla ilgili açıklamasında Tikhonov'un zimmetine 603 milyon ruble para geçirmekten dolayı suçlandığını ve Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 159'a 4'üncü maddesine göre yargılanacağını soruşturmanın devam etmesinden sonra delillerle birlikte mahkemenin görüleceğini ve tutuklanma istemiyle mahkemenin görüleceğini ifade etti.



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