Rusya Enerji Bakanı Novak: “OPEC ile petrol üreticisi ülkeler anlaşmaya vardı”

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Suudi Arabistan, Rusya ve petrol ihraç eden diğer ülkelerin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yaptığı açıklamada petrol piyasasında oluşan sert düşüşlerin ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Suudi Arabistan, Rusya ve petrol ihraç eden diğer ülkelerin petrol üretiminde yapılması öngörülen kesintiler konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Novak, anlaşmaya göre OPEC üyesi 13 ülkenin 1 Mayıs tarihinden itibaren petrol üretimlerini 10 milyon varil azaltacağını ifade ederken, anlaşmaya en çok itiraz eden Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimini 3.3 milyon varile Rusya ise günlük üretimini 2 milyon varile düşüreceğini açıkladı. Enerji Bakanı, petrol piyasasındaki durumun yakından izleneceğini ve düşüşlerin sürmesi durumunda ek tedbirler alınabileceğini vurguladı. Novak, OPEC ile petrol üreten ülkelerin anlaşmasının Mayıs ve Haziran ayını kapsadığını belirtirken, petrol üretimini azaltmaya yönelik uygulamaların Mayıs 2022 yılına kadar devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA