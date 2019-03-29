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Rusya: Fransa ve Belçika istihbaratı, İdlib'de kimyasal provokasyon hazırlığında

Rusya'nın TASS haber ajansı, Fransa ve Belçika istihbaratının İdlib'de Rusya'ya ve Suriye'ye karşı bir provokasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Rusya: Fransa ve Belçika istihbaratı, İdlib'de kimyasal provokasyon hazırlığında

Rusya'nın TASS haber ajansı, Fransa ve Belçika istihbaratının İdlib'de Rusya'ya ve Suriye'ye karşı bir provokasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Ajans, açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığını duyurdu. Habere göre bakanlık, Fransa ve Belçika istihbaratının temasta olduğu İdlib'deki militanların, Suriye ile Rusya'yı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için yeni bir provokasyon hazırladığını duyurdu.

DHA

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