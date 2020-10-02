Rusya geliştirdiği koronavirüs aşı adayını Venezuela'da deneyecek

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı koronavirüs aşısına ilişkin Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR AN"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, "Sputnik" ile ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemiz için tarihi bir an, Venezuela, Amerika kıtasında Rus aşısının deneneceği ilk ülke oldu. Bu durum, Venezuela'nın Rusya ile kurduğu daimi temas ve iş birliğinin sonucudur." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR SONUÇ ALINIRSA AŞI, VENEZUELA'DA ÜRETİLECEK"

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Birkaç gün içinde Sputnik V'nin 2 bin kişi üzerinde deneneceğini ifade eden Alvarado, başarılı bir sonuç alınması halinde aşının Venezuela'da üretileceğini belirtti.

KORONAVİRÜS, VENEZUELA'DA 635 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

Venezuela'da 76 bin 29 kişide görülen Kovid-19, 635 kişinin ölümüne sebep oldu.