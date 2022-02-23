Rusya geri adım atmıyor! İşte dakika dakika Rusya ve Ukrayna'daki son gelişmeler

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaş boyutuna gelirken, açıklamalar ve gelişmeler peş peşe geldi. Liderler yaptıkları açıklamalar ile Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını bildirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptırımlara karşı doğal gaz kozunu kullandı "Minsk anlaşması artık ölü" dedi.

DAKİKA DAKİKA RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDEKİ SON GELİŞMELER

15:33 JOHNSON'DAN 'DAHA FAZLA DESTEK' AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri teçhizatı da içeren daha fazla askeri destek sağlayacağını açıkladı.

Johnson parlamentoya yaptığı konuşmada, "Rusya'nın gittikçe artan tehdit edici eylemleri doğrultusunda ve daha önce verdiğimiz desteğe paralel, İngiltere yakında Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sağlayacak. Bu destek savunma amaçlı silahlar ve silah harici yardımı da içerecek" dedi.

15:28 "RUSYA TÜM DİPLOMATİK PERSONELİNİ TAHLİYE EDİYOR"

Rus Haber Ajansı Tass: Rusya, Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlardaki personelini tahliyeye başladı.

15:25 "ASKERİ SEFERBERLİK HIZ KAZANDI"

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesinin sözde lideri Denis Pushilin, bölgede Ukrayna'ya karşı başlattıkları askeri seferberliğin hız kazandığını söyledi. Rusya, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk'i hafta başında tanıma kararı almıştı. Pushilin bölgede durumu kritik olarak niteledi ancak "büyük Rusya'nın" desteğiyle mücadeleyi kazanacaklarını söyledi.

15:15 İRAN'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına yüksek riskli bölgelerden uzak durma ve zorunlu haller dışında bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma tavsiyesinde bulundu.

15:10 ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün görüşeceklerini söyledi.

14:00 ERDOĞAN'DAN RUSYA-UKRAYAN KRİZİNE İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine dair çok önemli mesajlar verirken, "Türkiye'nin tavrı ne olacak?" sorusuna "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil" yanıtını verdi.

13:18 UKRAYNA'DA OHAL

Ukrayna hükümeti Rusya ile yaşanan krizin tırmanmasının ardından bölgede OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Son Dakika! Ukrayna'da OHAL ilan edildiSon Dakika! Ukrayna'da OHAL ilan edildi

12:44 SİVİLLERE SİLAH KULLANIMINA ONAY

Ukrayna Parlamentosu, sivillerin ateşli silah kullanmasına izin veren yasa tasarısını ilk oturumda kabul etti.

12:30 UKRAYNA'DAN RUSYA'DAKİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya artan saldırganlığı" nedeniyle Rusya'daki konsolosluk hizmetlerinde kısıtlamalar olabileceği belirtildi.

11:20 18-60 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLER ASKERE ÇAĞRILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 18-60 yaş arasındaki erkekleri en fazla 1 yıllığına göreve çağırdı.

Zelenskiy'den yeni açıklama! 18-60 yaş arasındaki erkekleri askere çağırdıZelenskiy'den yeni açıklama! 18-60 yaş arasındaki erkekleri askere çağırdı

11:00 ÇİN'DEN RUSYA AÇIKLAMASI

Çin, Rusya'ya yönelik yaptırımların sorunları çözmeyeceğini ve her türlü yaptırıma karşı olduklarını açıkladı.

Son Dakika! Çin, Rusya'ya tek taraflı yaptırım uygulamayacakSon Dakika! Çin, Rusya'ya tek taraflı yaptırım uygulamayacak

10:10 AVUSTRALYA'DAN YAPTIRIM KARARI

Avuystralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine ve bazı kurumlara karşı yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı. 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin fiilen başladığını' kaydeden Morrison, Rus devlet bankası ve bağlantılı diğer bankalara da yaptırım uygulanacağını söyledi.

09:20 UKRAYNA ORDUSU: 1 ASKER ÖLDÜ

Ukrayna Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu son 24 saatte 1 asker öldü, 6 asker yaralandı" denildi.

08.07 MADURO'DAN, PUTIN'E DESTEK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdi. Devlet televizyonuna değerlendirmede bulunan Maduro, Rusya halkıyla dostluğun sonsuza kadar süreceğini belirterek, "Venezuela, Putin'e ve Rusya'ya tüm desteğini sunuyor. Dünyanın cesur ve haklı davalarını savunmak için biz giderek daha fazla müttefik olacağız." dedi.

07:20 YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağrıldığını duyurdu.

07:00 JAPONYA'DAN RUSYA KARARI

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı.

03:00 BIDEN-PUTIN ZİRVESİ İPTAL

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna işgalinin başlangıcı olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılmasının şu anda gündemlerinde olmadığını bildirdi.

01:20 ABD, BAZI KUVVETLERİNİ BALTIK ÜLKELERİNE KAYDIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya’nın Ukrayna’daki adımları üzerine, çeşitli Avrupa ülkelerinde konuşlu ABD kuvvetlerinden bir kısmını Baltık ülkelerine ve Polonya’ya kaydıracağını açıkladı.

00:05 DONBAS'TA TAHLİYELER

Ukrayna'nın Donbas bölgesinden tahliye edilenler 15 bölgeye yerleştirildi.

23:00 BM'DEN UKRAYNA KARARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bugün Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.

22:00 ABD BAŞKANI BIDEN: BU BİR İŞGAL

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını “işgalin başlangıcı” olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.

21:15 AB: RUSYA'YA ÇOK ZARAR VERECEĞİZ

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların detaylarını açıkladı

Borrell, AB'nin "tüm kartlarını masaya en baştan koymak istemediğini" dile getirerek, yaptırımların Rusya'ya "çok zarar vereceğini" söyledi.

20:40 "UKRAYNA'DAKİ PERSONELLERİMİZ TAHLİYE EDİLECEK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.

20:20 "MINSK ANLAŞMASI ARTIK ÖLÜ"

Batılı ortaklarla da yaptıkları görüşmede her defasında Minsk Anlaşmalarının uygulanması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Putin, "Ama onlar bunu ortaklarına, bugünkü Kiev yönetimine yaptırmaya zorlayamadılar. Bu nedenle bu kararı vermek zorunda kaldık. Bu anlamda elbette şimdi Minsk Anlaşmaları yok. Bu oluşumların bağımsızlığını tanıdıysak neden bunları yerine getirelim." ifadelerini kullandı.

20:00 RUS ASKERLERİ DONBAS'A GİRDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki yığınağının arttığını, askerlerin muharebeye hazır beklediğini ve dün gece Donestk ile Luhansk'a Rus askerlerinin girdiğini söyledi.

19:00 ZELENSKIY: BÜYÜK TRAJEDİ YAŞANABİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararının ardından ikinci kez konuştu. Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladığını söyleyen Zelenskiy, "Büyük bir trajedi yaşanabilir." dedi