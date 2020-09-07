Rusya, ikinci aşının klinik deneylerinin Eylül ayı sonunda tamamlanacağını duyurdu

Rusya, ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'den sonra ikinci koronavirüs aşısının klinik deneylerinin 30 Eylül'de tamamlanacağını duyurdu.

Rusya'da Vector Viroloji Enstitüsü tarafından üretilen ikinci bir aşının 30 Eylül'de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacağı açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Eylül ayı sonunda veya Ekim başında koronavirüse karşı ikinci bir aşıyı onaylamaya hazırlandığını söylemişti.

AŞININ CİDDİ BİR YAN ETKİSİ YOK

Öte yandan Rus aşısıyla ilgili ilk ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmediği bildirildi. Rusya aşının Ağustos ayında ülke içinde kullanımına izin vermiş ve yapılan denemelerin sonuçları yayınlanmadan aşı kullanımına izin veren ilk ülke olmuştu. Uzmanlar, çok küçük ölçekli olduğunu söyledikleri deneylerin, aşının etkisi ve güvenliğini kanıtlamak bakımından yetersiz olduğunu söylüyorlar.