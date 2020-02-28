Rusya ile ABD arasında İdlib görüşmesi!
Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya yetkilileri İdlib hakkında telefonda görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede İdlib'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya yetkilileri İdlib ile ilgili bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Rus ve ABD Genelkurmay Başkanlarının bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Telefon görüşmesinde İdlib'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
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