Rusya ile olan ilişkilerde soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor! 70 Rus diplomat sınır dışı edilecek!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ile birlikte birçok ülkenin Rusya ile ilişkileri donma noktasına geldi. Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin Başbakanı Kirili Petkov'da, yabancı menfaatlerin lehine çalıştığı gerekçesi ile Rusya Federasyonu’nun Sofya’da bulunan 70 diplomatın sınır dışı edileceği bilgisini vererek 70 kapasiteli uçağın dolu bir şekilde Moskova seferine çıkmasını gerektiğini bildirdi.

"TAVRIMIZ RUSYA HALKINA KARŞI DEĞİLDLİR"

70 diplomatı memleketlerine geri yollayacaklarını ifade eden Petkov, “Bu kişilerin büyük bir bölümü başka bilgi toplama servisleri için çalışırken, diplomatik zırhını sadece ‘paravan olarak’ kullanmıştır. Yabancı ülkelerin hükümetlerinin bizim iç işlerimize karışmaya teşebbüste bulunduklarında biz de karşı tavrımızı net koyarız. Tavrımız Rusya halkına karşı bir tutum değildir.” dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER FELCE UĞRAYACAK

Rusya Federasyonu’nun Bulgaristan’da güçlü bir lobiye sahip olmasına rağmen, Bulgaristan 2021'den bu yana ülkede “casusluk yaptıkları gerekçesiyle” 10’u aşkın Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Başbakan Kiril Petkov nisanda gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova’da Bulgar diplomatların sayısı 10’un altına düşerken, Moskova’nın Sofya’da en az 114 diplomat bulundurduğu bilgisini vermişti. Bulgar basını Rusya’nın büyükelçiliğindeki diplomat sayısının yarıya indirilmesi öngörülen bu hamlenin sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin felce uğraması beklendiğini öne sürdü. (AA)