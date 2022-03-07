Rusya ile Ukrayna yetkililer 3. kez aynı masada! Görüşmeden çıkacak sonuç merakla bekleniyor!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken çatışmaların başlamasının üzerinden 12 gün geçti. İki ülke daha önce iki kez müzakerelere katılmış ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Görüşmelerin 2. turunu Belarus'un Polonya ve Ukrayna’ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde gerçekleştiren Kiev ve Moskova yetkilileri 3. kez masaya oturdu.

ÜÇÜNCÜ KEZ BİR ARADALAR

İlk iki görüşmede taraflar adına olumlu bir sonuca ulaşılamazken görüşmelerinin 3'üncü turu saat 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde yapılmaya başlandı. Kiev ve Moskova temsilcileri görüşme yerine planlanan saatten daha erken gelerek görüşmelere verilen önemi gösterdi. Yapılacak 3 görüşmeden sivil tahliyelerinin görüşüleceği ifade edildi.

"İNSANİ KORİDORLAR AÇIK TUTULUYOR"

Rusya ve Ukrayna heyetleri müzakerelerde 3. tura başlamadan önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız" şeklinde konuştu.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Sivillerin tahliye edilememesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getiren Medinskiy, "Rusya'nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA YETKİLİSİNDE İMALI AÇIKLAMA

Görüşme öncesinde Ukrayna tarafı adına açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise "Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.