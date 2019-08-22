Rusya, insansız hava aracı ForpostR'ın ilk uçuş görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, tamamı yerli malzemelerden ve yazılımdan üretilen ForpostR insansız hava aracının ilk uçuş görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ForpostR isimli yerli insansız hava aracının ilk uçuş görüntülerini resmi sosyal medya hesabından yayınladı. Bütün parçalarının ve yazılımın yerli olduğu duyurulurken, Savunma Bakanlığı ve Ural Sivil Havacılık arasındaki anlaşma gereği 2020'ye kadar uçağın seri üretimine başlanacağı bildirildi. ForpostR'ın 24 saat boyunca keşif yapabileceği, minimum uçuş süresinin ise 18 saat olacağı belirtildi. 500 kilogram ağırlığında olan Rus İHA'sının 6 bin metre yüksekliğe çıkabileceği duyuruldu.

DHA