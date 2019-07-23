Rusya, İsrail'e Doğu Kudüs için çağrıda bulundu!
Rusya'dan İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısı yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.
RUSYA'DAN İSRAİL'E "BU TÜR EYLEMLERDEN VAZGEÇİN" ÇAĞRISI
İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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