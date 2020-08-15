Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı!

Interfax haber ajansının aktardığına göre Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu. Bakanlıkyapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" dendi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 884’e ulaştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 617’ye ulaştığını açıkladı.

CORONA VİRÜS AŞISINI PUTİN DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirmişti.

Putin, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." demişti. Kızlarından birisinin de aşıyı yaptırdığını ifade eden Putin, ileride dünyada Kovid-19'a karşı birçok aşının geliştirileceğini umduğunu kaydetmişti.

"AŞI ETKİLİ VE GÜVENLİ"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini aktararak, "Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

RUSYA'NIN TESCİL ETTİRDİĞİ AŞI İLK KLİNİK SAFHADA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya'nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier de Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.