Rusya kruvazörün intikamını Kiev’den aldı! Kiev’i kara bulutlar sardı

Rusya, Ukrayna ordusu tarafından füzelerle vurularak batırılan Moskova kruvazörünün intikamını 3 füze göndererek Kiev’den aldı. Kiev, siyah dumanla kaplandı ve her yerden siren sesleri yükseldi. Halkın panikle sığınaklara indiği Kiev'deki bir tank tamir fabrikasını da hedef alan Rusya, fabrikayı kullanılamaz hale getirirken, yerleşim yerlerine büyük zarar verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 53. gününde başkent Kiev yine Rus birliklerinin tarafından düzenlenen füze saldırılarının hedefi oldu. Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın batması sonrasında Moskova yönetimi Kiev'deki birçok hedefi füzelerle vurdu.

KİEV HALKI SİRENLERLE SARSILDI

Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın batması sonrasında intikam almak için Kremlin saldırılarını artırdı. Kiev'deki birçok hedef iki günde 3 kez füzelerle vuruldu. Şehrin üstü siyah dumanla kaplandı, sirenler çaldı. Kiev halkının panikle sığınaklara indiği görüntülendi.

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