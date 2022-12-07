Rusya, Kurakhove kentini vurdu: 6 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın kontrol altında tuttuğu Donbass'ın Donetsk bölgesindeki Kurakhove kentine düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Rusya, Kurakhove kentini vurdu: 6 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın kontrol altında tuttuğu Donbass'ın Donetsk bölgesindeki Kurakhove kentine düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Rus ordusu Ukrayna'ya ait Donbass'a saldırılarına devam ederken, Donetsk bölgesindeki Kurakhove kentini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Teröristlerin saldırısını "insanlık dışı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Teröristler, barış kenti Kurakhove'ye saldırdı. Bir market, otobüs durağı, benzin istasyonları ve konut binalarında yangın çıktı. En az 6 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Bunun bedelini ödeyecekler" dedi.

İlgili Haberler
Tren enkazında patlama! Ölü ve yaralılar var!
Tren enkazında patlama! Ölü ve yaralılar var!
Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli...
Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli...
Böyle canilik olamaz! 8 aylık hamile kadını vahşice katledip cesedini parçalayarak bebeğini çaldılar!
Böyle canilik olamaz! 8 aylık hamile kadını vahşice katledip cesedini parçalayarak bebeğini çaldılar!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var
1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var
İspanya'da facianın eşiğinden dönüldü! Aynı yöne giden iki tren çarpıştı: 100'den fazla yaralı
İspanya'da facianın eşiğinden dönüldü! Aynı yöne giden iki tren çarpıştı: 100'den fazla yaralı
Tren enkazında patlama! Ölü ve yaralılar var!
Tren enkazında patlama! Ölü ve yaralılar var!
İran'da protestolarla ilgili idama mahkum edilen 6 kişiden bir kısmının cezaları onaylandı ve yakında infaz edilecek
İran'da protestolarla ilgili idama mahkum edilen 6 kişiden bir kısmının cezaları onaylandı ve yakında infaz edilecek
Son Haberler
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Ev arkadaşı genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı!
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Ev arkadaşı genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı!
Otogaz dolumu yapılan otomobil, kontağa basınca bomba gibi patladı!
Otogaz dolumu yapılan otomobil, kontağa basınca bomba gibi patladı!
Rusya, Kurakhove kentini vurdu: 6 ölü, 5 yaralı
Rusya, Kurakhove kentini vurdu: 6 ölü, 5 yaralı
Megastar Tarkan'ın yılbaşı konseri için talep ettiği ücret dudak uçuklattı! Miktarı duyanlar kulaklarına inanamadı!
Megastar Tarkan'ın yılbaşı konseri için talep ettiği ücret dudak uçuklattı! Miktarı duyanlar kulaklarına inanamadı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den LGBTİQ+ hamlesi! Eşcinselliğin her türlü ifadesini yasakladı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den LGBTİQ+ hamlesi! Eşcinselliğin her türlü ifadesini yasakladı!
İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi...
İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba maç programı
Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?
Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?
7 Aralık 2022 burç yorumları | Koç, sürprizlere hazır ol, Aslan, problemlerin üstüne git!
7 Aralık 2022 burç yorumları | Koç, sürprizlere hazır ol, Aslan, problemlerin üstüne git!
Aile dizisinde şok ayrılık! Özge Özpirinçci kadrodan çıkarıldı, yerine o oyuncu geldi!
Aile dizisinde şok ayrılık! Özge Özpirinçci kadrodan çıkarıldı, yerine o oyuncu geldi!
Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi!
Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi!
En değersiz para birimleri hangisi? İşte Dünyanın en değersiz 20 para birimi
En değersiz para birimleri hangisi? İşte Dünyanın en değersiz 20 para birimi
Yorumlananlar
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"