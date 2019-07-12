Rusya: S-400’lerin sevkiyatı başladı
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının başladığını doğruladı.
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının başladığını doğruladı.
Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nin Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'ye S-400 sistemlerinin sevkiyatının başladığını doğruluyor. Sevkiyatlar tarafların onayladığı sürelerde gerçekleştirilecek" ifadesi kullanıldı.
DHA
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