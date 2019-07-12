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Rusya: S-400’lerin sevkiyatı başladı

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının başladığını doğruladı.

Rusya: S-400’lerin sevkiyatı başladı

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının başladığını doğruladı.

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nin Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'ye S-400 sistemlerinin sevkiyatının başladığını doğruluyor. Sevkiyatlar tarafların onayladığı sürelerde gerçekleştirilecek" ifadesi kullanıldı.

DHA

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