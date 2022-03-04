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  3. Rusya saldırıların şiddetini artırdı, altın fiyatları fırladı! Gram altın rekorlara göz kırpıyor! Yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya saldırıların şiddetini artırdı, altın fiyatları fırladı! Gram altın rekorlara göz kırpıyor! Yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırması sonucu küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik altın fiyatlarında yükselmeye neden oldu. Gram altın yeni günde 880 TL'yi aşarak yükselmeye devam ederken son durumu merak edenler için 4 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Rusya saldırıların şiddetini artırdı, altın fiyatları fırladı! Gram altın rekorlara göz kırpıyor! Yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 4 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...