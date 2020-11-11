MSB paylaştı! Türkiye ve Rusya Karabağ'da ortak merkez kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında mutabakat zaptının imza töreni ile ilgili görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.