Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan NATO açıklaması! Daha kötüye gidiyor

Şoygu, ''Moskova NATO ile iş birliğine hazır. Ancak ilişkiler her yıl daha da kötüye gidiyor.'' dedi ve NATO’nun sadece Avrupa-Atlantik bölgesine değil Orta Doğu’ya da hükmetmek istediğini söyledi.

"HER YIL GİDEREK BOZULUYOR"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova.Kremlin.Putin’ programında konuştu. Şoygu, Rusya’nın NATO ülkeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu, ancak ilişkilerin her yıl giderek bozulduğunu söyledi.

Orgeneral Şoygu, “Sadece beş yıl önce Brüksel’de oldukça aktif işbirliğimiz vardı. Anlaşmaların uygulamaya geçirilmesinde daha da ileriye gidilmesi ile ilgili alternatiflerin ve olanakların olduğunu düşünüyorduk. Ne yazık ki tüm bunlar sadece durdurulmuş olmakla kalmayıp her yıl giderek bozuluyor. Bizim tarafımızda tüm kapılar açık, biz böyle bir işbirliğine hazırız” diye konuştu.