Rusya Savunma Bakanlığı S-400’lerin yükleme görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde S-400 parçalarının AN-124 tipi askeri kargo uçağına yükleme anları yer alıyor. Çok sayıda personelin görev aldığı yükleme sırasında S-400'e ait araç ve parçaların yükleme anlarının görüntüleri çekilerek paylaşıldı.

Kaynak: İHA