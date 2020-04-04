Rusya, Sırbistan’a korona virüs ile mücadele ekibi ve insani yardım gönderdi

Rusya, korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren Sırbistan'a insani yardım ve virüsle mücadele için ekip gönderdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak korona virüsüne karşı destek istemesinin ardından harekete geçen Rusya Savunma Bakanlığı ilk sevkiyatın Belgrad'a gerçekleştirildiğini duyurdu. Daha önce Sırbistan'a yardım konusunda hazırlık yapıldığını duyurarak zor durumdaki ülkeye 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri uzman ve 16 teknik cihaz gönderileceğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı gerçekleşen ilk sevkiyat ile ilgili yapılan açıklamada, "Öncü Rus askeri uzman grubunun ve epidemiyolojik tanı ve dezenfeksiyon ekipmanının bulunduğu Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait ilk İl-76 askeri kargo uçağı, başkent Belgrad'ın 20 kilometre kuzeybatısındaki Bataynitsa üssüne indi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA