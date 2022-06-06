Rusya sivilleri öldürmeye devam ediyor! Birçok sivil daha hayatını kaybetti!

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhanks bölgelerine gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaş devam ederken, Rus ordusu sivilleri öldürmekten de kaçınmıyor.

"RUSYA SİVİL YERLEŞİME ATEŞ AÇTI"

Rus birlikleri son olarak Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. Alınan bilgiler göre, saldırının ardından Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Rus birlikleri Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çok sayıda yerleşime ateş açtı. Saldırılarda en az 8 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. Rus ordusu, 40 konut binası dahil olmak üzere 56 sivil yerleşime hasar verdi. Kurtarma ekipleri, çatışma bölgelerinden bin 491 kişiyi tahliye etti" ifadeler yer aldı.

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