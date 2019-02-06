Rusya Türk iş adamlarına ve tır şoförlerine vizeyi kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk tır şoförleri ve iş adamlarına uygulanan vizenin kaldırılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı'dan yapılan açıklamada, Rusya tarafından Türklere uygulanan vizenin kısmen kaldırıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk iş adamlarına ve tır şoförlerine uygulanan vizenin resmen kaldırıldığına dair kararnameyi imzaladığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, Türk diplomatik misyon üyelerine uygulanan vizenin de tamamen kaldırıldığı, hususi pasaport türleri de dahil tüm pasaport türlerine sahip Türk iş adamları ve tır şoförlerinin bu vize serbestisinden faydalanabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA