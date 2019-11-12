Rusya: “Türk vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyoruz”

Türkiye ile görüşme halinde olduklarını belirten Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türk vatandaşlarını uzaya götürmeyi planladıklarını açıkladı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu bazı yabancı ülke vatandaşlarının uzaya götürülmesinin planlandığı duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin'den geldi. Rogozin, "Roscosmos olarak; Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşmeler içerisindeyiz. Bu ülkelerin vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyoruz. Bu konuyla alakalı faklı ülkelerden de talepler alıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk vatandaşlarını uzaya gönderme teklifi ilk olarak Ağustos ayında Rusya'da yapılan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Rusya tarafından gündeme getirilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu teklifi olumlu karşılamıştı.

Kaynak: İHA