Kadın voleybol takımımızın gösterdiği başarılı performansın ardından bizi gururlandırmasını beklediğimiz bir diğer ekip olan A Milli Erkek Voleybol takımımız, Rusya karşısında gruptaki ilk müsabakasına çıkacak. Bu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar ise internette Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

RUSYA - TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

2 Eylül 2021 Perşembe bugün oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Tampere'de, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak olan bu müsabakayı canlı olarak izlemek için Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

RUSYA - TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu heyecan dolu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Voleybolseverler bu müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Rusya - Türkiye Erkekler Voleybol maçı TRT spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.