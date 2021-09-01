A Milli Kadın Voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyı yakalamak isteyen Erkek Voleybol Milli takımımız, ilk maçına Rusya karşısında çıkacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet üzerinden Rusya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

RUSYA TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Millilerimizin galibiyetle başlamak istediği turnuvadaki ilk maçı Tampere'de, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak.

RUSYA TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Voleybol takımımızın 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk grup maçı olan bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Voleybolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

