Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 3. maçında Rusya ile karşılaştı. VTB Arena'da oynanan maçın ilk yarısında Rusya 28. dakikada Anton Miranchuk'un attığı golüyle 1-0 üstünlükle biterken, Kenan Karaman'ın 52. dakikada attığı gol sonucu maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Rusya - Türkiye maç özeti izle ve maça ilişkin ayrıntılar...

RUSYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

Rusya - Türkiye maçının 4. dakikasında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anton Miranchuk'un ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Andrei Semenov vuruşunu yaptı. Zeki Çelik'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

23.dakikada Rusya tehlikeli geldi. Mert Günok kale vuruşunu kısa kullandı ve top rakibin önünde kaldı. Miranchuk penaltı noktası üzerindeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba tek pasla müsait pozisyondaki Kuzyaev'e pasını gönderdi. Kalecimiz Mert ile karşı karşıya kalan Kuzyaev şutunu attı ancak tecrübeli eldiven gole izin vermedi.

28. dakikada Rusya hızlı bir atak gerçekleştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderilen pasta Dzyuba topun üstünden atladı. Arkasında bulunan Miranchuk gelişine şutunu gönderdi ve Rusya Millilerimiz karşısında 1-0 öne geçti.

Millilerimiz ikinci yarıya etkili başladı. Dakika 51'de oyuna ikinci yarı giren Cengiz Ünder sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Burak Yılmaz kafasını vurdu, top az farkla auta çıktı.

Millilerimiz bu dakikalarda baskısını artırdı. Orta sahanın sağından Cengiz Ünder, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Burak'a yerden pasını attı. Burak şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sağ kanattan Cengiz Ünder serbest vuruş kullandı. Arka direğe gönderdiği ortaya Merih Demiral top çıkmaya yakınken yetişti ve pasını atarak Kenan Karaman'ın boş kaleye topu göndermesini sağladı. Bu skorla Millilerimiz, Rusya karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Dakika 65'te Cengiz Ünder, ceza sahasının önünden şutunu çıkardı ancak kaleci Shunin güzel gelen şuta aynı güzellikte karşılık verdi ve topu kornere çeldi.

Rusya 75. dakikada tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Mostovoy dokundu Mert Günok çıkardı. Dönen topa Dzyuba vurdu yine Mert çıkardı ve savunma topu uzaklaşıtrdı.

78'de Kenan Karaman, topla birlikte Rusya'nın yarı sahasına girdi. Sağ kanatta Cengiz Ünder'e pasını gönderdi. Cengiz topu düzeltip şutunu çekti top direkten dışarı çıktı.

Dakikalar 86'yı gösterdiği Zeki Çelik sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Burak Yılmaz'la verkaç yapan Zeki, müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Millilerimiz Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

Rusya böylelikle B Ligi 3. Grup'ta puanını 7'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. Ay yıldızlı takımımız ise 2 puanla 3. sırada yer aldı.

Rusya Milli Takımı bir sonraki maçını Macaristan ile oynayacak. Türkiye ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giydi.

Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU MAÇI STATTA İZLEDİ

Moskova'daki VTB Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERE ALINDI

Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.

Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.