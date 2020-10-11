Rusya - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı izle

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında Rusya deplasmanına konuk olan A Milli Takımı^mız, turnuvadaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

A Millilerimizin henüz Uluslar Ligi'nde galibiyeti yok. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var. Rusya ise çıktığı 2 maçın 2'sinde de üstünlük sağladı ve şu an için Uluslar B Ligi 3. Grupta liderliğini koruyor. Zorlu maça mutlak galibiyet için çıkan Milliler, Rusya'nın ardından hafta içi Sırbistan'ı İstanbul'da ağırlayacak. İşte Rusya - Türkiye maçı canlı yayına ilişkin detaylar. Ayrıntılar haberimizde...

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Rusya - Türkiye maçı canlı izle

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rusya ile Türkiye arasında oynanacak mücadele, bugün saat 21.45'te başlayacak. VTB Arena'da oynanacak mücadeleyi, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nejc Kajzatovic olacak.

A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü ise gruptaki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI 11'LER

Ev sahibi Rusya'da Golovin, Cheryshev ve Smolov'un sakatlıkları bulunuyor. Türkiye'de ise Uğurcan Çakır ve Kaan Ayhan, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Efecan Karaca, Ozan Kabak

Stat: VTB Arena

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri:

Matej Jug,

Matej Zunic,

Grega Kordez (Slovenya)

582. RANDEVUYA ÇIKACAK

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

DENEYİMLİ TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL GÜNEŞ İLE 66. KEZ

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 19'u özel 65 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 65 maçta, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 97 gol attı, kalesinde 58 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 47. resmi maçına Rusya karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

RUSYA İLE 7. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımımız, Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı. Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

SON MAÇTA MAĞLUP OLDUK

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi. Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Soçi'de Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.