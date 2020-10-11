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Rusya - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Rusya - Türkiye maçı muhtemel 11'ler

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. maçını oynayacak olan Millilerimiz, Rusya deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma hakkındaki detaylı bilgileri haberimizde...

Rusya - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Rusya - Türkiye maçı muhtemel 11'ler

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya deplasmanına konuk olan Millilerimiz, turnuvadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Uluslar Ligi'nde henüz galibiyeti olmayan Türkiye'nin, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Rusya ise oynadığı 2 maçta da 2 galibiyet alarak Uluslar B Ligi 3. Grupta liderliğini koruyor. Zorlu mücadeleye mutlak galibiyet için çıkan Milliler, Rusya'nın ardından hafta içi Sırbistan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Peki, Rusya - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Rusya - Türkiye maçı muhtemel 11'ler... Detaylar haberimizde...

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rusya ile Türkiye arasında oynanacak mücadele, bugün saat 21.45'te başlayacak. VTB Arena'da oynanacak mücadeleyi, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nejc Kajzatovic olacak.

A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü ise gruptaki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi Rusya'da Golovin, Cheryshev ve Smolov'un sakatlıkları bulunuyor. Türkiye'de ise Uğurcan Çakır ve Kaan Ayhan, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rusya: Dzhanaev, Smolnikov, Kutepov, Kudryashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinskiy, Zhirkov, Miranchuk, Mostovoy, Dzyuba

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, İrfan Can, Cengiz, Hakan, Burak

Onur Çelik
Spor Editörü


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