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Rusya: "Türkiye’nin operasyonunu Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından değerlendiriyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Suriye'nin doğusundaki operasyon planlarına Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından yaklaşıyoruz" dedi.

Rusya: "Türkiye’nin operasyonunu Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından değerlendiriyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Suriye'nin doğusundaki operasyon planlarına Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından yaklaşıyoruz" dedi.

Suriye Ordusu'nun Münbiç'e Suriye bayrağı dikildiğini duyurmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Suriye'nin doğusundaki operasyon planlarına Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından yaklaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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