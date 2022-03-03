Rusya - Ukrayna 2. müzakeresinde karar çıktı: İnsani koridor oluşturulacak

Rusya ve Ukrayna barış müzakerelerinin ilki 28 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak bir sonuca varılmamıştı.

Taraflar, müzakerelerin 2. turu için bugün Brest kentinde bir araya geldi.

ORTAK İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULACAK

Ukrayna-Rusya görüşmesinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, 3. tur için önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.

UMDUĞUMUZ SONUÇLARA ALAMADIK"

Saat 20.30'da biten görüşmenin ardından açıklama yapan Ukraynalı müzakereci, "Umduğumuz sonuçları alamadık, Rusya ile üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirmek için mutabık kaldık. İki taraf da sivillerin tahliyesi için koridor açılması konusunda uzlaştı. Anlaşma, tahliyeler sırasında olası bir geçici ateşkesi içeriyor" dedi.