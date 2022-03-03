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Rusya - Ukrayna 2. müzakeresinde karar çıktı: İnsani koridor oluşturulacak

Rusya-Ukrayna arasındaki 2. müzakere bugün Belarus'un Brest kentinde gerçekleşti. Görüşmelerde sivil tahliyeler için güvenli koridor kararı alındı. 3. görüşmenin ise ilerleyen günlerde olacağı öngörülüyor.

Rusya - Ukrayna 2. müzakeresinde karar çıktı: İnsani koridor oluşturulacak

Rusya ve Ukrayna barış müzakerelerinin ilki 28 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak bir sonuca varılmamıştı. 

Taraflar, müzakerelerin 2. turu için bugün Brest kentinde bir araya geldi.

Rusya - Ukrayna 2. müzakeresinde karar çıktı: İnsani koridor oluşturulacak

ORTAK İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULACAK

Ukrayna-Rusya görüşmesinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, 3. tur için önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.

Rusya - Ukrayna 2. müzakeresinde karar çıktı: İnsani koridor oluşturulacak

UMDUĞUMUZ SONUÇLARA ALAMADIK"

Saat 20.30'da biten görüşmenin ardından açıklama yapan Ukraynalı müzakereci, "Umduğumuz sonuçları alamadık, Rusya ile üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirmek için mutabık kaldık. İki taraf da sivillerin tahliyesi için koridor açılması konusunda uzlaştı. Anlaşma, tahliyeler sırasında olası bir geçici ateşkesi içeriyor" dedi.

Rusya - Ukrayna 2. müzakeresinde karar çıktı: İnsani koridor oluşturulacak

Bölge Gündem Editör Ekibi
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