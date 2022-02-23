Rusya - Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını vurdu! Gram altın bir fırlıyor, bir düşüyor! Yatırımcı güvenli limanına sarıldı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını vurdu! Gram altın bir fırlıyor, bir düşüyor! Yatırımcı güvenli limanına sarıldı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna gerilimi nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatları bu kez güne düşüşle başladı. Gram altın 840 TL'nin altına inerken ONS altın ise 1900 dolar seviyelerinden geriledi, ancak ilerleyen saatlerde yükselme bekleniyor.23 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...