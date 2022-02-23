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  3. Rusya - Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını vurdu! Gram altın bir fırlıyor, bir düşüyor! Yatırımcı güvenli limanına sarıldı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya - Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını vurdu! Gram altın bir fırlıyor, bir düşüyor! Yatırımcı güvenli limanına sarıldı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya - Ukrayna gerilimi nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatları bu kez güne düşüşle başladı. Gram altın 840 TL'nin altına inerken ONS altın ise 1900 dolar seviyelerinden geriledi, ancak ilerleyen saatlerde yükselme bekleniyor.23 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Rusya - Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını vurdu! Gram altın bir fırlıyor, bir düşüyor! Yatırımcı güvenli limanına sarıldı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 23 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...