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  3. Rusya-Ukrayna gerilimi! İngiliz medyası "İngiltere mayısta Karadeniz’e savaş gemileri yollayacak"

Rusya-Ukrayna gerilimi! İngiliz medyası "İngiltere mayısta Karadeniz’e savaş gemileri yollayacak"

İngiltere'de Sunday Times gazetesi, İngiltere'nin Type 45 destroyer ve Type 23 model savaş gemilerini mayıs ayında Karadeniz'e yollayacağını belirtti. Kararla İngiltere'nin Ukrayna ve NATO müttefikleriyle dayanışma göstermeyi amaçladığı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna gerilimi! İngiliz medyası "İngiltere mayısta Karadeniz’e savaş gemileri yollayacak"

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasıyla alevlenen Donbass krizinde Rus donanması Karadeniz'de art arda tatbikatlar yaparken, İngiltere'den dikkat çeken bir hamle geldi. İngiltere'de Sunday Times gazetesi, üst düzey Kraliyet Donanması yetkililerine dayandırdığı haberinde İngiltere'nin Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim ortasında Karadeniz'e mayıs ayında savaş gemileri yollayacağını yazdı.

NATO MÜTTEFİKLERİYLE DAYANIŞMA

Haberde, söz konusu hamle ile İngiltere'nin Ukrayna ve NATO müttefikleriyle dayanışma göstermeyi amaçladığı ifade edildi. Bu kapsamda Type 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerin Akdeniz'deki görev grubundan ayrılarak Karadeniz'e geçeceği aktarıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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