Rusya - Ukrayna geriliminde Putin'in hamlesi altın piyasalarını alt üst etti! Gram ve Ons altın rekor kırıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna geriliminde Putin'in hamlesi altın piyasalarını alt üst etti! Gram ve Ons altın rekor kırıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya Başkanı Putin'in Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararın sonrasında piyasalarda risk iştihanın artmasıyla altın fiyatları yükselmeye başladı. Gram altın 840 TL'ye kadar yaklaşırken ONS altın da 1900 dolar seviyesini aşarak zirveye çıktı. İşte serbest piyasa altın fiyatları...