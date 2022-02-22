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  3. Rusya - Ukrayna geriliminde Putin'in hamlesi altın piyasalarını alt üst etti! Gram ve Ons altın rekor kırıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya - Ukrayna geriliminde Putin'in hamlesi altın piyasalarını alt üst etti! Gram ve Ons altın rekor kırıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya Başkanı Putin'in Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararın sonrasında piyasalarda risk iştihanın artmasıyla altın fiyatları yükselmeye başladı. Gram altın 840 TL'ye kadar yaklaşırken ONS altın da 1900 dolar seviyesini aşarak zirveye çıktı. İşte serbest piyasa altın fiyatları...

Rusya - Ukrayna geriliminde Putin'in hamlesi altın piyasalarını alt üst etti! Gram ve Ons altın rekor kırıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 22 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...