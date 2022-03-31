Rusya - Ukrayna görüşmeleri altına yatırım yapanları vurdu! Gram ve çeyrek altın düşüşte! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna görüşmeleri altına yatırım yapanları vurdu! Gram ve çeyrek altın düşüşte! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yarattığı olumlu hava ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan düşüşler sürüyor. Gram altın 904-905 TL, çeyrek altın ise 1500 TL'nin altından satılıyor. Son durumu merak edenler için 31 Mart 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...