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Rusya - Ukrayna krizinden Trump da kendine pay çıkardı! "Putin bunları benim dönemimde asla yapamazdı"

Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna mevzusunu yönetemediğini, Putin'i çok iyi tanıdığını belirterek şu anda yaptıklarını kendi döneminde asla yapamayacağını dile getirdi.

Rusya - Ukrayna krizinden Trump da kendine pay çıkardı! "Putin bunları benim dönemimde asla yapamazdı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimini eleştirdi.

Trump, "Şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok" ifadesini kullandı.

Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından yaşanan süreci değerlendirdi.

Rusya - Ukrayna krizinden Trump da kendine pay çıkardı! Putin bunları benim dönemimde asla yapamazdı

"BENİM DÖNEMİMDE YAPAMAZDI"

Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok.."Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsiz" görüşünü paylaştı.

Rusya - Ukrayna krizinden Trump da kendine pay çıkardı! Putin bunları benim dönemimde asla yapamazdı

"ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR KARMAŞADA"

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya - Ukrayna krizinden Trump da kendine pay çıkardı! Putin bunları benim dönemimde asla yapamazdı​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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