Rusya - Ukrayna savaşı bitecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov çok net konuştu, umutları bitirdi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta Ukrayna ordusu işgal altındaki Donbass Bölgesi'ndeki bazı bölgeleri geri almaya başladı. Bu durum Rus ordusunun savaşı kaybetmeye başladığı şeklinde yorumlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, operasyonlardaki son durum ve ordu hakkında bilgi verdi.

"ASKERİ OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Rus ordusunun askeri operasyonlarını devam ettiğini ifade eden Dmitriy Peskov, "Ukrayna’daki özel askeri operasyon devam ediyor. Söz konusu operasyon en başında belirlenen hedeflere ulaşılana dek sürecek" diye konuştu.

RUS ORDUSU BALAKLEYA VE İZYUM KENTLERİNDE YENİDEN KONUŞLANDI

Rus ordusunun geri çekildiği Balakleya ve İzyum kentlerinde yeniden konuşlandığının bilgisini veren Peskov, bu konuda Devlet Başkanı Putin'in bilgisi olduğunu söyleyerek," Elbette atılan her bir adım ve özel askeri operasyonlar sırasındaki eylemler başkomutana iletiliyor" ifadesini kullandı.

Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarının başındaki komutanlardan olan Roman Berdnikov'un görevden alınmasının nedeni hakkında gerekli açıklamanın ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın yapabileceğini söyledi.

"RUS ORDUSUNUN ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ’NDEN ÇEKİLİR Mİ?"

Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nden çekilip çekilmeyeceği hakkında Peskov, "Askerlerimizin çekilmeleri söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

"UKRAYNA TARAFINI SALDIRILARI DURDURMAYA İKNA ETMELERİ İÇİN HALA ÇAĞRI YAPIYORUZ"

Sözlerinin devamında Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarını sürdürdüğünü savunarak Batılı ülkelerin Ukrayna'yı saldırıları durdurması yönünde uyarması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Ukrayna üstünde etkisi olan ülkelere bu etkilerini kullanarak Ukrayna tarafını her gün gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya ikna etmeleri için hala çağrı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞÜR MÜ?

Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme yapılıp yapılmayacağı hakkında ise Peskov, "Şu anda böyle bir ihtimal görmüyoruz ve hala böyle bir görüşme için ön koşulların sağlanmamış olduğunu belirtmek istiyoruz" dedi.