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Rusya - Ukrayna savaşı döviz kurlarını vurdu! Dolar 14'ü euro kuru ise 16 TL'yi aşarak rekor kırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri operasyonun ardından dolar ve euro kurunda yükseliş yaşandı. Doların satış fiyatı 14 TL'yi euro kurunun satış fiyatı ise 16 TL'yi aştı. İşte 24 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

Rusya - Ukrayna savaşı döviz kurlarını vurdu! Dolar 14'ü euro kuru ise 16 TL'yi aşarak rekor kırdı

Tüm dünyanın gelişmeleri merakla izlediği Rusya - Ukrayna geriliminde beklenen oldu. Rus lider Putin'in yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası Rusya, Ukrayna'ya operasyon başlattı. Hava harekatı şeklinde başlayan ve kara kuvvetlerinin desteğiyle süren harekatta ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Avrupa ülkeleri Rusya'ya ağır yaptırım uygulayacaklarını açıkladılar. Yaşanan gelişmeler sonrası döviz kurlarında artış yaşandı. 

Rusya - Ukrayna savaşı döviz kurlarını vurdu! Dolar 14'ü euro kuru ise 16 TL'yi aşarak rekor kırdı

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE DOLAR - EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar kuru, 24 Şubat 2022 Perşembe günü, serbest piyasada açılışta 13,9010 TL'den alınıyor, 13,9030 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 15,6460 TL'den alınıyor, 15,6480 TL'den satılıyor.

Öte yandan 23 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 13,8460 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 15,6940 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir. 

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Rusya - Ukrayna savaşı döviz kurlarını vurdu! Dolar 14'ü euro kuru ise 16 TL'yi aşarak rekor kırdı

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

24 Şubat 2022 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.30 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   14,151614,1740
Avro         16,026616,0925
Sterlin         19,061219,1568
İsviçre Frangı   15,346415,4386

 

Rusya - Ukrayna savaşı döviz kurlarını vurdu! Dolar 14'ü euro kuru ise 16 TL'yi aşarak rekor kırdı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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