Rusya- Ukrayna savaşı neden başladı? Rusya, Ukrayna ile neden anlaşamıyor? 3. Dünya savaşı çıkar mı?

Rusya- Ukrayna savaşı neden başladı? sorusu gündemde yer alıyor. Putin harekete geçti ama Rusya, Ukrayna ile neden anlaşamıyor? Aralarındaki problem nedir? Türkiye'yi etkiler mi, 3. Dünya savaşı çıkar mı? Haberimizde iki ülke arasında yaşanan gerilime dair gelişmelere ve olası savaş durumunda yaratacağı etkilere yer verdik. İşte, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin başlangıç noktası...

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI NEDEN BAŞLADI?

Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşadığı küçük çatışmalar, iki ülke arasında gerilimlere sebep olurken, Putin'in ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması, tansiyonu yükseltti. Gerilimler son derece kritik bir şekilde devam ederken, Putin'in Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." ifadelerine yer vermiş, iki ülke arasındaki meselenin hafife alınmaması gerektiğinin vurgusunu yapmıştı.

Yaşananların ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iddiası da deprem etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerini paniğe düşüren Jahnson, "Rusya önümüzdeki 48 saat içinde Ukrayna'yı işgal edecek." açıklamasında bulunarak, aslında yaşanan durumun haberini tüm dünyaya duyurmuştu.

RUSYA, UKRAYNA İLE NEDEN ANLAŞAMIYOR?

Neden anlaşamıyor sorusuna yanıt vermek için 2013 yılına gidelim... Kiev'de iktidara gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkenin Batı'ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Bu karar, Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı olmuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz Kiev yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşması üzerine patlak verdi.

2022 yılında ise, Rusya, Ukrayna'da oluşacak NATO tehdidine karşı, sınırlarını korumak amacıyla Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bu durum iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Bu kapsamda Rusya Ukrayna'nın NATO'ya girmesini kendisi için tehdit olarak görüyor ve bunu istemiyor.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

3. Dünya Savaşı'nın çıkmayacağı düşünülüyor. ABD ve Rusya hiçbir zaman savaşmadılar, hatta her savaş sonrasında paylaşım gerçekleştirdiler. Dolayısıyla 3. dünya savaşı çıkmaz ancak, bölgesel çatışmalar yaşanacak. Ukrayna bölgesinde ve Doğu'da ve Batı'da çatışmalar yaşanabilir, bu durum Suriye'de gördüğümüz hibrit veya 5. nesil savaşın bir evresi olabilir.

Bunun dışında ABD ve İngiltere'nin kışkırtmaları dozunuzu kaçırdı, bu da insanlarda paniğe neden oldu. Bu bir savaş değil, bu aslında gövde gösterisidir. Gerilime "kriz" değil, Putin'in ABD ve NATO'ya meydan okuması denilmesi çok daha doğru olur.