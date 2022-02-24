Rusya- Ukrayna savaşı Türkiye'yi etkiler mi 2022? sorusu merak konusu oldu. Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalar, iki ülke arasında gerilimlere sebep olurken, Putin'in ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması tansiyonu yükseltti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." ifadelerine yer vermişti. Bunun ardından dünya liderleri konu için arabulucuk yapsa da Putin'in kararı değişmedi ve Rusya, Ukrayna'ya harekat başlattı. Haliyle, Rusya- Ukrayna savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler 2022? sorusu da merak konusu oldu.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ 2022?

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini söyledi.

Peki olası savaş Türkiye'yi etkiler mi? Öncelikle şunu söylemeliyiz ki, Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden çıkacak olan savaşın, siyasi ve ekonomik açıdan Türkiye'yi çok etkileyecek. Hatta en çok Türkiye etkilenecek diyebiliriz. Özellikle savaş henüz gerçekleşmemişken, ülkeler arasında yaşanan gerginlik şimdiden döviz kurunu etkilemiş durumda. Gram altın geçtiğimiz günlerde 790 TL iken, tarihler 24 Şubat 2022, saatler ise 08:48'i gösterirken 865 TL'ye dayanmış durumda. Aynı şekilde Euro ve Dolar da yükselişe geçti.

Emekli diplomat Solakoğlu, "Olası bir çatışma artık olağandışı bir seviyeye varmış kriz ortamındaki Türkiye açısından bir felaket etkisi yaratır." ifadelerine yer vermişti.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER 2022?

Peki, iki ülke arasındaki kriz Türkiye’yi nasıl etkiler? Bu sorunun yanıtı iki ülke arasındaki ticari mercekte saklı. 2021 yılında Ukrayna ile 7,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ticaret hacmi, Rusya’yla 34,7 milyar dolar olarak tamamlandı. Ukrayna ile ticaret hacmi genişlerken enerji ithalatı nedeniyle Rusya’ya bağımlılık giderek artıyor. Maalesef, olur da ithalatta aksilik yaşanırsa, başta ekmek fiyatları olmak üzere gıda ürünlerinde yükseliş başlayacak.

Gıda sektörü demişken, yaşanan durum Tarım sektörünü de etkiliyor. Buğday, ay çiçek yağı, arpa, tahıl gibi ürünleri Rusya ve Ukrayna'dan tahsis ediyoruz. Türkiye’nin Rusya'dan 2021’de yaptığı toplam tarım ürünleri ithalatı 4,3 milyar dolara ulaştı.

Doğalgaz ve Enerji için de anlatılanlar geçerli. Rusya’ya doğalgaz açısından olan bağımlılık yalnızca Türkiye’yi değil Avrupa başta olmak üzere çoğu ülkeyi paniğe sürükleyen bir durum. Türkiye, en çok enerji alanında Rusya’dan ithalat yapıyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) 2020’de tüketilen 48,1 milyar metreküp doğalgazın yüzde 33,6’lık oranı Rusya'dan sağlandığını duyurdu.

TÜRKİYE HANGİ ALANLARDA ETKİLENECEK?

Başta tarım ve gıda olmak üzere; doğalgaz ve enerji, turizm, askeri ilişkiler ve inşaat gibi aslında Türkiye'nin başta gelen ekonomik kapıları bu savaştan etkilenecek.