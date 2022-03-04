Rusya - Ukrayna savaşında 9.gün! Rusya, Kiev'e yaklaştı, Ukrayna direniyor! İşte son durum...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon devam ediyor. 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği savaşta Rus ordusu başkent Kiev'in 25 km yakınına kadar gelirken Ukrayna ordusu şehri savunmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde ise başkent Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Yetkililer patlama hakkında bilgi vermezken sesin Rusya'nın saldırısı sırasınca şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu.

ZELENSKİY: ÇERNOBİL'DEN 6 KAT BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİRDİ

Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrolü sağladığı Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Avrupa'nın en büyük santralinin Rusların eline geçmesi hakkında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy," Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." ifadelerini kullandı.

RADYASYON DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI?

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulunun açıklamasında santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

YANGIN ÇIKTI

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.

RUS ORDUSUNUN 9 BİN 166 ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Rusya'nın kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada 9 bin 166 Rus askerinin öldüğü bilgisi verildi. Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtilen açıklamada, Rus güçlerinin 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği duyuruldu.

ÇERNİGİV’DE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR: CAN KAYIPLARI VAR

Öte yandan Rus ordusunun Çernigiv şehrinde sivil yapılara düzenlediği hava saldırılarında 8'ki kadın 47'si hayatını kaybetti. Açıklamada, 18 kişinin ise yıkılan binaların enkazından kurtarıldığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Rus annelere seslenerek çocuklarını ülkesinden almasını istedi. Zelenskiy," Gencecik insanların yeri morglar olmamalı" dedi.

Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür eden Zelenskiy, "Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi." diye konuştu.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN ATEŞKES SAĞLANDI

Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu dün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.

Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna’ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.