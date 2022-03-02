Rusya - Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Altın fiyatları yeniden fırlıyor! Yatırımcının gözü anlık fiyatlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Altın fiyatları yeniden fırlıyor! Yatırımcının gözü anlık fiyatlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan değişim devam ediyor. Altın fiyatları yükselişe geçerken gram altın 870 TL seviyelerine kadar yaklaşırken son durumu merak edenler için 2 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...