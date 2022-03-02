  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Rusya - Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Altın fiyatları yeniden fırlıyor! Yatırımcının gözü anlık fiyatlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya - Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Altın fiyatları yeniden fırlıyor! Yatırımcının gözü anlık fiyatlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan değişim devam ediyor. Altın fiyatları yükselişe geçerken gram altın 870 TL seviyelerine kadar yaklaşırken son durumu merak edenler için 2 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Rusya - Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Altın fiyatları yeniden fırlıyor! Yatırımcının gözü anlık fiyatlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 2 Mart 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...