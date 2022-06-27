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Rusya, Ukrayna'da bir AVM'ye füze saldırısında bulundu! Ölü ve yaralılar var!

Ukrayna devlet başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da bir AVM'yi vurduğunu ve içeride 1000'den fazla kişi olduğu biligisi verdi.

Rusya, Ukrayna'da bir AVM'ye füze saldırısında bulundu! Ölü ve yaralılar var!

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşın da Rusya bugün Ukrayna'da bir AVM'yi bombaladı. Ukrayna devlet başaknı Zelenski'nin duyuruduğu son dakika haberinde edinilen bilgiye göre AVM'nin içerisinde 1000'den fazla kişi olduğu bildirdildi. Saldırıda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya, Ukrayna'da bir AVM'ye füze saldırısında bulundu! Ölü ve yaralılar var!

HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİ

Ukrayna devlet başkanı Zelenski sosyal medya hesabından,  Rusya güçleri binden fazla sivilin bulunduğu bir alışveriş merkezine roket saldırında bulundu. Alışveriş merkezi şu anda yanıyor. Ekipler yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal etmek imkânsız.Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor. Rusya’dan kendi adına yeterlilik ve insanlık ummanın hiç faydası yok." şeklinde paylaşım yaptı. 

Rusya, Ukrayna'da bir AVM'ye füze saldırısında bulundu! Ölü ve yaralılar var!

Öte yandan Ukrayna'ya ait olan resmi hesaplardan görüntüler geldi. 

Rusya, Ukrayna'da bir AVM'ye füze saldırısında bulundu! Ölü ve yaralılar var!

 

 

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