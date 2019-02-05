Rusya: Uzun menzilli füze kompleksini oluşturmamız gerek

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini duyurmasının ardından Rusya da çekildiğini açıklamıştı. Rusya'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu gelişmelere dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Çalışmalara başlıyoruz. 2 Şubat'tan itibaren ABD Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nı yerine getirmeyi askıya aldılar. Aynı zamanda anlaşmanın kısıtlamalarının dışına çıkarak 500 kilometreden uzun menzilli füzelerin oluşturulması için aktif olarak çalışıyorlar. Bundan dolayı Rusya Devlet Başkanı, Savunma Bakanlığı'na benzer yanıtlar verme görevini verdi. Genelkurmay Başkanı, Başkomutana onayladığı önlemler listesini sundu. 2019-2020 yıllarında Suriye'de kendini kanıtlayan uzun menzilli deniz füze kompleksi "Kalibr'i oluşturmamız gerek. Aynı zamanda uzun menzilli hipersonik füze kompleksini oluşturmamız gerek. Deniz ve hava konumlu füzelerin kullanımı, yeni füze silahının üretim sürelerini ve finansman hacmini ciddi anlamda azaltacak. Ayrıca, bugün oluşturulan kara füze komplekslerinin menzillerini artırmamız gerek. Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko'ya en kısa zamanda 2019 yılında belirlenen devlet savunma sipariş hacmi ve 2020-2021 yıllarındaki plan süreci çerçevesinde bütçenin bu talimatlara dağıtılması yoluyla ilgili araştırma çalışmalarını başlatma talimatı verildi."

DHA