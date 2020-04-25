Rusya ve Almanya'dan getirilen 363 Türk vatandaşı Adana'da karantinaya alındı

RUSYA'dan ve Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 363 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreçlerini geçirmek üzere Adana'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan tahliye kapsamında; Rusya'dan 181, Almanya'dan 182 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi. Kente getirilen vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere ildeki bir yurda yerleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD'ın iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında; tahliye edilen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilerek il genelinde bulunan öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Burada kalmaları gereken 14 günlük süreyi hastalık belirtisi göstermeden tamamlayan vatandaşlar ise kaldıkları yurtlardan ayrılıyor.

SÜRELERİNİ TAMAMLAYANLAR AYRILIYOR

Adana genelinde bu kapsamda daha önce yapılan çalışmalar doğrultusunda Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Singapur'dan getirilen 301 vatandaş, il genelindeki yurtlarda 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak yurtlardan ayrıldı. Nisan ayı içinde farklı tarihlerde İskoçya, Lübnan, Rusya ve Almanya'dan tahliye edilen ve Adana'ya getirilen toplam 365 Türk vatandaşının ise karantina kapsamındaki 14 günlük gözetim süreleri devam ediyor.

'ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ'

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, salgın süresince virüsün ülkede görülmeye başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Bakanlıklarımız tarafından alınan tüm kararları en iyi şekilde uygulamak amacıyla tüm kurumlarımızla koordineli olarak çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ülkemize tahliye edilmesi noktasında yapılan çalışmaları da en iyi şekilde yürütüyoruz. Bu süreci öncelikle birbirimizi koruyup gözeterek en iyi şekilde sonuçlandırabiliriz. İlimize yurt dışından tahliye edilen ve yurtlarımızda gözetim altında tutulan vatandaşlarımızın sayısı toplam 666'dır. Bu vatandaşlarımızdan 301'i 14 günlük süreyi tamamlayarak kaldıkları yurtlardan ayrıldı. 365 vatandaşımızın ise karantina süreleri devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA