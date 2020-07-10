Rusya ve Çin, Suriye’ye giden uluslararası yardımları ikinci kez veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye Türkiye üzerinden uluslararası yardımların ulaştırılmasını sağlayan ve görev süresi dolan yardım mekanizmasının yenilenmesi için bugün 3. kez girişimde bulundu. Rusya ve Çin kararı ikinci kez veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz günlerde Almanya ve Belçika tarafından 2014'ten bu yana Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak olan yardım mekanizmasının yenilenmesi için karar tasarısı sunulmuştu. BMGK, 7 Temmuz'da Türkiye üzerinden Suriye'ye giden uluslararası yardımların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını oylamış, karar Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.

BMGK, bugün yeniden Türkiye'nin 2 sınır kapısı üzerinden Suriye'ye uluslararası yardımların gönderilmesinin 6 ay daha uzatılmasını oyladı. Karar, Rusya ve Çin tarafından ikinci kez veto edildi. Yardım mekanizmasının görev süresinin bugün dolması nedeni ile sınır kapıları yeni karara kadar uluslararası yardımların geçişine kapatıldı. Birleşmiş Milletler, Suriye'de 3 milyondan fazla sivilin hayatının Türkiye'den gelen insani yardımlara bağlı olduğunu aktarmış, "ölüm kalım meselesi" haline gelen yardımların 1 yıl daha devam etmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Rusya ve Çin ise 7 Temmuz'da Türkiye üzerinden Suriye'ye giden uluslararası yardımların 1 yıl daha uzatılması kararını veto etmişti.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyinde bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üyeden 9'unun lehte oy kullanması ve daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto etmemesi gerekiyor.

Kaynak: İHA