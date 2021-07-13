Rusya ve Hindistan'dan Sputnik V kararı! Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V üretecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı başlatılan mücadele tüm hızıyla sürüyor. İnsanlık virüse karşı zorlu bir mücadele veriyor. Bilim insanları koronavirüse karşı araştırmalarını sürdürürken, aşılama çalışmaları da etkin şekilde devam ediyor. Ancak bu süreçte virüsün mutasyona uğrayarak kendini yenilemesi, mücadele sürecinin sekteye uğramasına neden oluyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan delta varyantı, vaka sayılarının yeniden artışa geçmesine neden oldu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise koronavirüs aşılarının, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşürdüğünü ifade ederek, toplumsal bağışıklık için aşı olma çağrısında bulunuyor.

YENİ KARAR BUGÜN AÇIKLANDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda Rusya ve Hindistan’dan yeni bir karar geldi. Yapılan açıklamaya göre Rusya ve Hindistan, Sputnik V koronavirüs aşısını Hindistan'da üretecek. Hindistan'da aşı üretimi planları bugün, Rusya Ulusal Varlık Fonu (RDIF) ve Hindistan Serum Enstitüsü (SII) tarafından açıkladı.

YILDA 3 MİLYON DOZ ÜRETİM PLANLANIYOR

Rusya'da geliştirilen aşının ülke dışında yaygınlaştırılmasından sorumlu olan RDIF, Hindistan'da yılda 300 milyon dozu aşkın aşı üretilmesinin planlandığını duyurdu. SII, RDIF'in açıklamasına göre Rusya'nın Gamaleya Merkezi'nden şimdiden hücre ve vektör örnekleri aldı.

Alınan kararla ilgili onay süreci bekleniyor. RDIF yaptığı açıklamada, "Hindistan ilaç düzenleme kurumu (DCGI) tarafından ithalatın onaylanmasıyla aşı geliştirme süreci başlayacak" diye belirtti. Planın hayata geçirilmesi RDIF Başkanı Kirill Dmitriev ise aşının ilk partisinin gelecek aylarda üretilmesinin beklediğini ifade etti.