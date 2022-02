Rusya ve Ukrayna masaya oturdu! Barış müzakereleri başladı!

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

IFAX tarafından aktarılana göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, iki ülke bugün Belarus-Ukrayna sınırında görüşmelere başladı.

Görüşmenin başlangıcında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey kısa bir konuşma yaptı.

Katılımcıların kendisini güvende hissedebileceğini belirten Makey, "Bugünkü toplantının düzenlenmesiyle ilgili her türlü istek ve önerileriniz kabul edilecek ve yerine getirilecektir. Sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler öncesi IFAX'a konuşan Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Herhangi bir anlaşmak iki tarafında çıkarına olmalı" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna heyeti Belarus sınırına ulaştı. Açıklamada, "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna´nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafıyla görüşmelerin yakında başlayacağını umduğunu söyleyerek, Moskova'nın müzakerelerdeki amacı hakkında yorum yapmadı.

Peskov, görüşmeler bir an önce başlamadığı için Rusya'nın pişman olduğunu söyledi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

⚡️??????In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg