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Rusya ve Ukrayna masaya oturdu! Barış müzakereleri başladı!

Belarus sınırından Ukrayna ile Rusya heyetlerinin görüşmeye başladı. Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken, Ukrayna tarafı; "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" dedi.

Rusya ve Ukrayna masaya oturdu! Barış müzakereleri başladı!

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

IFAX tarafından aktarılana göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, iki ülke bugün Belarus-Ukrayna sınırında görüşmelere başladı.

Rusya ve Ukrayna masaya oturdu! Barış müzakereleri başladı!

"SONUCU BEKLİYORUZ"

Görüşmenin başlangıcında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey kısa bir konuşma yaptı.

Katılımcıların kendisini güvende hissedebileceğini belirten Makey, "Bugünkü toplantının düzenlenmesiyle ilgili her türlü istek ve önerileriniz kabul edilecek ve yerine getirilecektir. Sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler öncesi IFAX'a konuşan Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Herhangi bir anlaşmak iki tarafında çıkarına olmalı" dedi.

Rusya ve Ukrayna masaya oturdu! Barış müzakereleri başladı!

GÖRÜŞMENİN AMACI BİR AN ÖNCE ATEŞKES

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna heyeti Belarus sınırına ulaştı. Açıklamada, "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna´nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna masaya oturdu! Barış müzakereleri başladı!

"GÖRÜŞMELER BİR AN ÖNCE BAŞLAMADIĞI İÇİN RUSYA PİŞMAN"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafıyla görüşmelerin yakında başlayacağını umduğunu söyleyerek, Moskova'nın müzakerelerdeki amacı hakkında yorum yapmadı.

Peskov, görüşmeler bir an önce başlamadığı için Rusya'nın pişman olduğunu söyledi.

BELARUS: HER ŞEY HAZIR

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

 

 

ZELENSKIY: ŞANS VERMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenskiy, "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

Zelenskiy Minsk'te görüşme teklifini "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" diyerek reddetmişti. Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerisinde bulundu.

Rusya ve Ukrayna masaya oturdu! Barış müzakereleri başladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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