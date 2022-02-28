Rusya ve Ukrayna masaya oturmuştu: 6 saat süren barış müzakereleri sona erdi!

Rusya ile Ukrayna'nın Belarus'taki görüşmeleri sona erdi. Heyetlerin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü.

Rusya'nın Donbass operasyonunun beşinci gününde Batı'dan ekonomik yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. Rusya'dan da yaptırımlara verilecek karşılıklar ve alınacak tedbirler konusunda açıklamalar geldi.



Bugünün ana gündem maddesi ise Belarus'ta Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yapılan Rusya- Ukrayna görüşmesi oldu.

Ukrayna, heyette Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yer aldığı bilgisini verdi.

Rusya heyetinde de Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer aldı.

Görüşme, 6 saatten fazla sürdü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmede sonuç çıkmadığı ve heyetlerin ikinci kez görüşeceği kaydedildi